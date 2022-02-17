Тюменка признана старейшим участником ВОВ. Фото - "Бессмертный полк России" в ВК.

Тюменка признана старейшим участником ВОВ. Менее чем через месяц Александре Васильевне Чебаненко исполнится 105 лет. Информация появилась на официальном сайте Книги рекордов России.

По сведениям «Бессмертного полка» России, Александра Васильевна родилась 10 марта 1917 года в селе Богоявленское Пензенской области. 26 июня 1941 года ее призвали в ряды Красной армии.

– Она воевала в составе 117-й и 237-й Гвардейских дивизий на I и II Украинских фронтах, под Киевом получила тяжёлое ранение. Гвардии старшина медицинской службы, она освобождала Украину, Чехословакию, победу встретила в поверженной Германии. Все её восемь братьев погибли на войне, – сообщили в «Бессмертном полку».

Также стало известно, что Чебаненко демобилизовали в 1946 году. После она работа на заводе «Запорожсталь», затем переехала в посёлок Междуреченский Кондинского района Тюменской области. Ныне проживает в Тюмени.

Награждена орденом Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и многими другими наградами.