Коронавирус в Тюмени, последние новости на 17 февраля 2022 года: заболел еще 2 381 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 февраля 2022 года увеличилось на 2 381. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 февраля 2022 года увеличилось на 2 381. Всего с начала пандемии ковид подхватили 143 201 человек.

За последние сутки в России выявлено 180 622 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 18 090, это на 7,6% меньше по сравнению с 16 февраля. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 185 082 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 840 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 343 173 летальных исхода, выздоровели 11 828 475 человек.