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Здоровье17 февраля 2022 8:30

Тюменская горячая линия 122 принимает до 6 тысяч звонков в день

Основные темы обращений – лечение и самоизоляция при COVID-19
Сергей Швецов
Тюменская горячая линия 122 принимает до 6 тысяч звонков в день.

Тюменская горячая линия 122 принимает до 6 тысяч звонков в день.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская горячая линия 122 принимает до 6 тысяч звонков в день. Основные темы обращений – лечение и самоизоляция при COVID-19. Кроме того, местные жители таким образом вызывают врача на дом и консультируются по анализам на коронавирус.

Отметим, что ежедневное количество звонков в феврале выросло почти в три раза. В январе на номер 122 поступало в среднем 2,5 тысячи вызовов. Среднее время разговора составляет 2 минуты 40 секунд, среднее время ожидания ответа – не более 15 секунд.

– С 3 февраля тюменская служба 122 перешла на круглосуточный режим работы и начала регистрацию граждан с симптомами ОРВИ в реестре дистанционного наблюдения. Операторы фиксируют необходимость оформления больничного, – сообщили в информационном центре правительства региона.

Кстати, количество операторов в контакт-центрах увеличивают все медицинские организации. Для этого привлекаются волонтеры и студенты-медики. Добавим, что в феврале значительно выросло количество звонков граждан с симптомами ОРВИ.