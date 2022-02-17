В домах на улице Олега Антонова в Тюмени, где установили зону вероятной ЧС, сделают ремонт

В домах по улице Олега Антонова в Тюмени, где установили зону вероятной ЧС, сделают ремонт. Фото: Тюмень - наш дом

В домах № 4 и № 6/2 на улице Олега Антонова в Тюмени, где установили зону вероятной ЧС, сделают ремонт. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев.

Эти дома были построены для персонала аэропорта в 1978 году. В доме № 6/2 повреждены швы примыкания железобетонных плит, инженерные сети находятся в аварийном состоянии. Ремонт тут будут делать до августа 2023 года. Договор с компанией «Александрия» уже заключен.

Здесь будет выполнен капитальный ремонт конструктивных элементов на крыше. Также специалисты восстановят целостность фасада, в подвале проведут работы по гидроизоляции, сделают отмостку, заменят сети водоснабжения и водоотведения.

В доме № 4 проблемы были обнаружены на фасаде, в подвале, с фундаментом, системой теплоснабжения, водоснабжения на первом этаже и водоотведения в подвальном помещении. В настоящее время разрабатывается проект по капитальному ремонту этих конструктивных элементов.