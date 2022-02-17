«Одни моются – топят других». В Тюмени снесут аварийную пятиэтажку на Карла Маркса

В Тюмени снесут аварийную пятиэтажку по Карла Маркса. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени снесут аварийную пятиэтажку на Карла Маркса, 121, которая была построена в 1970 году. Единогласное решение принято членами межведомственной комиссии.

Стоит отметить, что в 2021 году сотрудники УК делали ремонт в здании. Но обновление не помогло: жить тут небезопасно.

– Некоторые жители обустроили санузлы в своих квартирах, которые не предназначены для этих целей. В них нет гидроизоляции, зачастую элементы сетей соединены негерметично, кто-то использовал трубы меньшего диаметра, чем необходимо. Когда одни моются, то топят других, – рассказал представитель УК «Легион» Расим Гусейнов.

По словам директора департамента городского хозяйства Семёна Тегенцева, собственники должны были восстановить конструктивные элементы здания, но не сделали этого. Позже УК заказала у специализированной организации дополнительное обследование здания.

– Квалифицированные специалисты оценили состояние фундамента, плит перекрытия, крыши и стен. Они пришли к выводу, что конструктивные элементы находятся в аварийном и ограниченно трудоспособном состоянии, – сообщил Тегенцев.