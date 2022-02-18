Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 4:00

В Тюмени подросток нашел на улице банковскую карту и потратил с нее все деньги

Молодому тюменцу грозит до шести лет лишения свободы
Сергей Швецов
В Тюмени подросток нашел на улице банковскую карту и потратил с нее все деньги.

В Тюмени подросток нашел на улице банковскую карту и потратил с нее все деньги.

Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию с заявлением о краже обратилась 32-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что потеряла банковскую карту, а когда заметила это и проверила банковский счет, выяснила, что неизвестный похитил с него все имевшиеся средства – около 7 500 рублей.

Сотрудники полиции провели комплекс необходимых мероприятий, установили личность подозреваемого, 18-летнего тюменца, и задержали его.

– Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что нашел банковскую карту на улице и оплатил ею покупки в различных магазинах, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.