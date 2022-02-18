В Тюмени подросток нашел на улице банковскую карту и потратил с нее все деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию с заявлением о краже обратилась 32-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что потеряла банковскую карту, а когда заметила это и проверила банковский счет, выяснила, что неизвестный похитил с него все имевшиеся средства – около 7 500 рублей.

Сотрудники полиции провели комплекс необходимых мероприятий, установили личность подозреваемого, 18-летнего тюменца, и задержали его.

– Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что нашел банковскую карту на улице и оплатил ею покупки в различных магазинах, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.