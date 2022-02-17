«Весеннее обострение»: в какие месяцы тюменцы чаще всего становятся жертвами мошенников?

В какие месяцы тюменцы чаще всего становятся жертвами мошенников? Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области за 2021 год зарегистрировано больше пяти тысяч случаев мошенничеств с использованием дистанционных технологий. Интересно, что местные жители наиболее подвержены обману в марте и апреле: именно в эти месяцы произошел каждый пятый случай хищения.

По информации начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД Антона Каморникова, в прошлом году на 8,2% снизилось количество дистанционных хищений – 5 077 против 5 586 в 2020-м. Значительно сократилось число дистанционных краж – на 19,1 %, с 2417 случаев до 1958. Кстати, более половины жертв мошенников – жители областной столицы, уточняет «Федерал Пресс».

Также стало известно, что размер материального ущерба от таких преступлений за 2021 год составил 558 млн рублей. За год он вырос на 208 миллионов, или на 60 %. А вот в Югре за неполный год похитили 650 миллионов рублей, на Ямале – более 170 миллионов. Всего россияне лишились за год 45 млрд рублей, сообщили в прокуратуре Тюменской области.