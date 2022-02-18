Погода на 18 февраля 2022 года в Тюмени: незначительно похолодает

В Тюмени незначительно похолодает. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 февраля, на смену пасмурному утру в Тюмени придет ясный день и облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 7 – 8 градусов, днем ожидается минус 6 – 4. Вечером столбики термометров покажут 6 – 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафии. Cвятую Агафью называли «поминальницей», потому что в этот день было принято поминать предков. Еще эту святую называли Коровница, поскольку она «коров оберегает от болезней». Наши предки заметили: если в этот день мороз, то весна будет дружной, а лето – сухим и жарким.