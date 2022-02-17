Детсад в Ялуторовске выплатит компенсацию за сломанную ногу ребенка

Детсад в Ялуторовске выплатит компенсацию за сломанную ногу у ребенка. Фото: Ольга Крыльцова

В Ялуторовске женщина взыскала с детского сада № 8 почти 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, утраченного заработка и расходов на приобретение лекарств. Дело в том, что ее сын 12 мая 2021 года, играя в подвижные игры на территории площадки в дошкольной образовательной организации, упал и сломал левую ногу.

– По заключению судебно-медицинского эксперта ребенку причинен закрытый косой перелом левой бедренной кости со смещением костных отломков, причинивший тяжкий вред здоровью, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В соответствии с законодательством детсад несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы. Поэтому мать ребенка решила обратиться в суд с иском о возмещении вреда.

Дело рассмотрено с участием работника Ялуторовской межрайонной прокуратуры. На днях суд вынес решение об удовлетворении иска. Решение пока в законную силу не вступило.