В Тобольске санитар психбольницы до комы избил пациента. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске вынесен приговор 46-летнему санитару психиатрической больницы, который избил пациента. Мужчина будет думать над своим поведением в исправительной колонии общего режима целых четыре года.

Известно, что мужчина работал в Тобольском филиале областной клинической психиатрической больницы. Инцидент произошел осенью 2020 года. Избить пациента ему помог другой больной.

– Потерпевшего госпитализировали в реанимационное отделение областной больницы № 3. Он перенес экстренную операцию и в течение нескольких дней находился в коме, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее по постановлению Тобольского городского суда молодой человек – пациент психиатрической больницы, принимавший участие в избиении потерпевшего, был направлен на принудительное стационарное лечение в психиатрическую больницу.