Тоболяк вышел из квартиры соседки-пенсионерки с чужим телевизором. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о краже телевизора обратилась 60-летняя женщина. Собственница оценила ущерб в 20 тысяч рублей.

В день происшествия пенсионерка пришла к своей соседке и в ходе застолья передала ключи её сыну, чтобы тот поговорил с сыном заявительницы. Позже молодой человек вернул ключи пенсионерке, а та, придя домой, обнаружила пропажу телевизора.

По подозрению в совершении преступления оперативники задержали ранее судимого 24-летнего тоболяка и доставили в отдел полиции. Он вину признал и пояснил, что при разговоре с сыном потерпевшей они повздорили и мужчина ушёл в другую комнату.

– В это время злоумышленник решил воспользоваться моментом и похитил стоявший на тумбе телевизор. После чего вышел на улицу и продал его неизвестному за 3 000 рублей, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.