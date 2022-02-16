В Тюмени увеличилась нагрузка на скорую. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени и Тюменском районе увеличилась нагрузка на скорую. Каждые сутки диспетчеры принимают до 2 200 обращений.

– Рост вызовов, переданных диспетчерами службы 03 в поликлиники, составляет до 1 500 в сутки. Во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и прочее, – сообщили в информационном центре правительства региона.

В ведомстве отмечают, что у медиков по-прежнему в приоритете экстренные вызовы к пациентам, у которых угрожающее жизни или здоровью состояние. Ожидание по таким вызовам – не более 20 минут.

Это нарушения сознания, дыхания или системы кровообращения; психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими опасность для него или других лиц; внезапный болевой синдром или нарушения функции какого-либо органа; травмы любой этиологии; термические и химические ожоги и прочее.