Депутаты тюменской облдумы подвели промежуточные итоги по борьбе с коронавирусом. Фото - duma72.ru.

Депутаты Тюменской облдумы подвели промежуточные итоги по борьбе с коронавирусом. За неполную неделю в регионе произошло немало хороших событий, которые, безусловно, положительно повлияют на дальнейшую схватку с инфекцией.

Одно из главных событий – это открытие многофункционального медицинского центра «Тюмень-2». Корпус площадью почти пять тысяч квадратных метров пока перепрофилировали под ковидный госпиталь для лечения COVID-19. В нём 80 коек, из которых 12 – реанимационные. Все палаты оборудованы системой подачи кислорода. В церемонии открытия госпиталя участвовала заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

Сами медики говорят, что появление второго госпиталя актуально для качественного лечения больных ковидом. Когда пандемия отступит, медицинское учреждение будет востребовано, особенно с учетом роста населения региона: там создадут 130 рабочих мест. После улучшения эпидемиологической обстановки госпиталь будет работать в обычном режиме по таким направлениям, как хирургия, онкология, урология и акушерство.

Кстати, четыре аппарата искусственной вентиляции легких передала в дар клинической больнице № 1 компания «Газпромнефть». Это современное и эффективное оборудование, которое особенно востребовано в условиях сегодняшних реалий. Аппараты, благодаря различным режимам, настройки поддерживают вентиляцию легких.

Также стало известно, что местный штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе набирает диспетчеров для работы в службе «122». Помочь диспетчерской службе могут все желающие от 18 лет. Главное условие – наличие действующего QR-кода о вакцинации либо сертификата о перенесенном заболевании.

Добровольцы пройдут обучение и приступят к работе. Они будут отвечать на вопросы о QR-кодах, деятельности портала госуслуг, новом штамме «омикрон», помогать с записью к врачам. Для получения подробной информации следует позвонить в центр поддержки добровольческого движения.

Региональный оперативный штаб поручил провести санитарную обработку школ в муниципалитетах перед началом занятий после отмены дистанционного обучения. Классы и коридоры обрабатываются специальными средствами, особое внимание уделяется школьным столовым. В образовательных учреждениях есть стационарные и передвижные обеззараживатели воздуха, бактерицидные лампы и санитайзеры.

Из новостей, которые не касаются коронавируса: депутаты и сотрудники аппарата думы поучаствовали в акции, приуроченной к Международному дню книгодарения. Главная идея шестой общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком. Сельские библиотеки нуждаются в литературе для взрослых, детей и подростков, в том числе по школьной программе. Желающие помочь в комплектации и обновлении книжного фонда библиотек могут поучаствовать в акции и принести литературу для дальнейшей передачи в сельские библиотеки.

Также известно, что председатель думы Сергей Корепанов принял участие в заседании антитеррористической комиссии в режиме ВКС. Такие комиссии проводят в субъектах РФ координацию деятельности территориальных органов государственной власти по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 февраля 2022 года увеличилось на 2 478. Всего с начала пандемии ковид подхватили 140 820 человек.

За последние сутки в России выявлено 179 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 19 573, это на 10,3% меньше по сравнению с 15 февраля. Зафиксировано 748 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 172 468 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 659 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 342 383 летальных исхода, выздоровели 11 643 393 человека.