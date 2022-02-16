Тюменец получил контузию глаз: на машину упала снежная глыба. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 53-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ялуторовском районе Тюменской области пострадал водитель «Лады-Гранта». На его машину с грузовика упал ледяной снежный ком, пробив лобовое стекло автомобиля.

– Большегруз, водитель которого, скорее всего, не заметил случившегося, уехал. 43-летний пассажир отечественного авто получил контузию обоих глаз, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства просят водителей быть внимательными на зимних дорогах и держать безопасную дистанцию. Необходимо перед поездкой очищать автомобиль от снега, чтобы не принести неприятности и беды другим участникам дорожного движения.