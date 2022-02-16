Тюменская молодежь заинтересовалась ипотекой

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Заемщики в возрасте от 18 до 25 лет начали чаще оформлять ипотеку. По статистике Сбербанка, доля таких клиентов в Тюменской области по итогам прошлого года составляет уже 10%, а ранее была только 6%.

В остальном портрет заемщика не слишком изменился. Как и прежде, чаще всего ипотеку берут люди, состоящие в браке, в возрасте от 35 до 45 лет. Их доля от общего числа заемщиков год от года остается на уровне 34 – 35%.

Всего за прошлый год в Западно-Сибирском отделении Сбербанка клиенты оформили 20 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 52 млрд рублей. Это на 30% превысило показатели позапрошлого года по количеству и на 51% – по объему выданных средств.

При этом продолжает расти доля жилищных кредитов, заявки по которым поступили через интернет. Около 25% ипотечных сделок оформлено по заявкам клиентов, направленным с помощью сервиса Сбербанка Домклик, который помогает решить жилищный вопрос онлайн, не выходя из дома.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

– Минувшей осенью Сбербанк снизил возрастной порог для получения ипотеки с 21 года до 18 лет. Уже сейчас можно констатировать, что спрос на жилищные кредиты среди молодежи есть, и он будет постепенно увеличиваться. Для подбора объекта недвижимости и оформления ипотеки эта категория клиентов в большинстве случаев использует Домклик Сбербанка.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Благодаря снижению минимального возраста заёмщиков молодые люди могут обзавестись собственной квартирой и не тратить деньги на съемное жилье, ежемесячные платежи за которое сопоставимы взносам за ипотеку. В Сбербанке молодежи доступны сразу две ипотечные программы – «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Условия выдачи ипотечных кредитов такие же, как и для более взрослой аудитории. Подать заявку можно как в филиалах банка, так и онлайн – на сайте Домклик.