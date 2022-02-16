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Здоровье16 февраля 2022 9:25

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 16 февраля 2022 года: умерли еще 7 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 февраля 2022 года
Сергей Швецов
Число умерших от коронавируса в Тюмени 16 февраля 2022 года увеличилось на 7.

Число умерших от коронавируса в Тюмени 16 февраля 2022 года увеличилось на 7.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюмени 16 февраля 2022 года увеличилось на 7. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 822 человека.

За последние сутки в России выявлено 179 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 19 573, это на 10,3% меньше по сравнению с 15 февраля. Зафиксировано 748 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 172 468 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 659 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 342 383 летальных исхода, выздоровели 11 643 393 человека.