В тюменской больнице обнаружили лжестоматолога

В тюменской больнице обнаружили лже-стоматолога. Фото: Ольга Крыльцова

В Заводоуковске суд вынес приговор Константину Кнышу, который устроился в больницу в качестве врача-стоматолога. Однако долго он там не проработал, так как выяснилось, что он устроился на работу по поддельному диплому.

– Константин созвонился с продавцом и купил диплом специалиста врача-стоматолога, выданный Саратовским государственным медицинским университетом имени В. И. Разумовского, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина предъявил документ об образовании в отдел кадров больницы. Его приняли на работу. Однако позже сотрудник отдела кадров получил сведения о том, что новый врач в учебном заведении никогда не обучался и документ об образовании ему не выдавался.

В итоге мужчину уволили и подали иск в суд. Кнышу назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 месяца.