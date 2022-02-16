В Тюмени набирают первую смену в детский лагерь MuseuCamp. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени набирают первую смену в детский лагерь MuseuCamp. Она продлится с 21 по 26 марта.

– Я сама мама двоих детей и очень хотела, чтобы в Тюмени было такое место, где ребёнок может качественно провести каникулы, где игры и знания идут рука об руку, где ребёнок сможет понять, как заводить новых друзей и воплощать свои творческие способности, – отметила организатор MuseuCamp Дарья Казакова.

Фото предоставлено "КП".

Отметим, что лагерь работает полный день – с 9.00 до 17.00. Каждый день ребенка будут вовлекать в творческий процесс. Профессиональные преподаватели проведут для детей творческие информационно-развлекательные часы на темы архитектуры, живописи, театрального искусства и многого другого. Результатом будет создание галереи детских шедевров и отчётное творческое камерное исполнение в день закрытия смены.

– Для любой работы, в том числе и творческой, важен здоровый распорядок дня и качественное топливо для восполнения энергии – полезная еда. Мы гордимся, что можем это предоставить. Каждый день полезный велком-завтрак, полноценный обед, после творческой прогулки – полдник-дегустация, подходящая к теме дня, – заявляют организаторы.

Фото предоставлено "КП".

Кроме того, в лагере будет вестись постоянная профессиональная фотосъемка творческого процесса. В свободное время будут доступны творческие материалы, прогулки, арт-кинотеатр и прочее.

В лагере ждут детей с 6 до 10 лет. Перед сменой с ними проведут обязательное собеседование. Стоимость – 16 тысяч рублей за смену за одного ребёнка. Подробнее вам расскажут по телефонам: 8-922-042-77-59, 8-922-000-09-17.