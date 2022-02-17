Тоболяк украл в магазине парфюм и продал женщинам. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске в полицию поступило сообщение от представителя специализированного магазина о том, что неизвестный похитил с витрины четыре флакона женского парфюма. Сумма ущерба составила более шести тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность подозреваемого лица. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. В отношении него ранее возбуждены два уголовных дела за совершение аналогичных краж из магазинов.

– Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел. Он свою вину признал и рассказал, что, воспользовавшись невнимательностью продавцов, похитил с полки четыре флакона с парфюмом, а также тестеры и сложил их в рюкзак. После этого злоумышленник продал похищенное неизвестным женщинам за 700 рублей, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.