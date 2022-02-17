Погода на 17 февраля 2022 года в Тюмени: днем всего минус 2 градуса

В Тюмени днем всего минус 2 градуса. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 17 февраля, весь день в Тюмени будет облачным. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 6-5 градусов, днем ожидается минус 2. Вечером столбики термометров покажут 6-7 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Николая Студийского. Этот день известен как начало звериных (волчьих) свадеб, поэтому святого Николая Студийского называли «волчьим сватом».

Этот день считается одним из самых холодных в феврале – стоят сильные морозы, идет снег: «На Николу Студеного снегу навалит гору». Эти морозы называются никольскими. Наши предки 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие еловые ветви сгибаются – будет метель, а если распрямляются, погода будет благоприятной.