В Тюмени проходит круглый стол «Защити свои финансы: как не попасть на удочку мошенников». Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени проходит круглый стол «Защити свои финансы: как не попасться на удочку мошенников». Горожанам рассказывают о популярных схемах мошенничества и способах борьбы с ними, а также объясняют, почему важно повышать финансовую грамотность.

В мероприятии принимают участие:

Александра Пожарская, эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков»;

Олег Седов, директор по развитию «Ростелеком-Солар» направления «Кибербезопасность для населения»;

Виктор Сиренко, начальник отдела безопасности Отделения Банка России по Тюменской области;

Виталий Маслов, старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска УМВД РФ по Тюменской области;

Ренат Николаев, начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Тюмени, подполковник полиции.

Жители Тюмени узнают статистику по киберпреступлениям, совершенным в отношении жителей Тюменской области в 2021 году. Их научат защищаться от мошенников путем разбора наиболее популярных схем мошенничества. Также специалисты расскажут о полезных сервисах в этой сфере.

Отметим, что в 2021 году от кибермошенников пострадали 4 606 тюменцев. Наиболее частыми преступлениями стали телефонные и интернет-мошенничества. В общей сложности преступники похитили у жителей региона 425 млн рублей. По словам специалистов областного управления УМВД России, чаще других встречаются несанкционированное снятие денег и звонок от лжесотрудника банка.