Паркинг в подарок: потому что вы это заслужили

Фото: ГК "Страна Девеломент"

Тюмень стабильно входит в число самых автомобилизированных городов России. По статистике 2019 года, машина есть у каждого третьего жителя города: на тысячу тюменцев – 319 автомобилей. Такой анализ Росстат делает раз в два года. Пока нет статистики за 2021 год, но несложно и самостоятельно проанализировать – машин в городе стало больше.

Отсутствие мест для машин в спальных районах и платные парковки в центре, необходимость зимой счищать снег и ранние подъемы для прогрева, сохранность авто от хулиганов и природных факторов – квесты один интереснее другого, с которыми автовладельцы сталкиваются каждый день.

В современных реалиях must have застройщика – позаботиться не только о жильцах, но и об их автомобилях. Поэтому в каждом жилом комплексе от «Страны Девелопмент» предусмотрены комфортные паркинги для жильцов. А сейчас при покупке акционных квартир паркинг идет в подарок. Спецпредложение распространяется на квартиры в ЖК «Сердце Сибири», «Звёздный», «Колумб» и «Европейский берег».

Отправить запрос на подбор квартиры можно на сайте promo.strana.com, позвонив по телефону +7 (3452) 39-44-15, или самостоятельно найти подходящий вариант в разделе «Квартиры» на сайте strana.com.

Какие особенности у паркингов от «Страны Девелопмент»?

1. Умный въезд в паркинг, который автоматически считывает номера машин и поднимает ворота: больше не нужно искать пульт в бардачке или менять в нем батарейки.

2. Теплые переходы: попасть с парковки в жилой комплекс и наоборот можно не выходя на улицу. Это особенно актуально зимой и в непогоду.

3. Безопасность. Паркинги оборудованы круглосуточным видеонаблюдением и охраной, а доступ внутрь есть только у владельцев.

4. Комфортная температура внутри паркинга не дает развиваться коррозии на автомобиле. Владельцам машин не нужно выходить раньше, чтобы очистить машину от снега и прогреть ее перед поездкой.