В Тюмени показали спектакль о нелегкой судьбе жительницы блокадного Ленинграда

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В Тюмени 15 февраля в историческом парке «Россия – моя история» прошло открытие спектакля-инсталляции «Дым», совместного проекта департамента общественных связей и молодежной политики и театрального центра «Космос».

Спектакль создан режиссером Владиславом Тутак и художницей Женей Исаевой. Вместе со своей командой они придумали выставку, построенную на тактильных и аудиовизуальных средствах выразительности.

«Дым» – это иммерсивный спектакль, в основу которого легла история жительницы Ленинграда Валентины Викентьевны. Одноименный графический роман «Сурвило» повествует о судьбе девушки, которая прошла через страшные годы репрессий, блокаду Ленинграда, работу в тюремном госпитале, но не теряла надежду еще хотя бы раз увидеть своего отца, несправедливо объявленного врагом народа. Автором книги является внучка Валентины Викентьевны, которая передала воспоминания со слов бабушки.

– Историческая память – та часть нашей жизни, которую нельзя хранить законсервированной. Нужна активная деятельность. Работая над спектаклем, создавая произведение, мы создаем память заново. И пока мы этим занимаемся, она, память, будет жива, – прокомментировал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

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