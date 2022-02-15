Тюменский суд ужесточил наказание бывшему охотинспектору, убившему беременную лосиху Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский областной суд изменил наказание в отношении бывшего сотрудника госохотуправления Николая Бабкевича, который убил беременную лосиху. Об этом сообщили в обединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее, 2 декабря 2021 года, мужчина был признан виновным в незаконной охоте и приговорен к трем годам лет лишения свободы условно. Также ему запретили заниматься любой деятельностью, связанной с охотой, на два года.

Однако государственный обвинитель не согласился с таким решением и подал апелляцию, требуя ужесточить наказание.

В итоге требования прокурора были удовлетворены. Суд приговорил Николая Бабкевича к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Решение о запрете заниматься деятельностью, связанной с охотой, осталось без изменений.