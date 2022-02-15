Исторический центр Тюмени пойдет под застройку Фото: Мария Толстихина

В Тюмени собираются отдать под комплексное развитие территории земли в историческом центре города. Первый участок расположен в границах улиц Герцена – Каширской – Чернышевского – Розы Люксембург – Перекопской. Второй участок находится в небольшом квартале улиц Герцена – Семакова – Урицкого.

Если владельцы домов и участков, подпадающих под КРТ, не согласятся их продать, то власти обратятся в суд. С собственниками проведут работу по приобретению у них жилых помещений и земельных участков по рыночной стоимости за счет средств застройщика.

– Если горожане не согласятся с оценкой стоимости их имущества, последуют судебные разбирательства, – сообщила и. о. директора городского департамента земельных отношений и градостроительства Мария Ерохина.