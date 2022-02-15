В Тюменской области задержан похититель роботов-пылесосов. Фото: Ольга Крыльцова

В межмуниципальный отдел полиции Ялуторовска поступило сообщение о краже имущества от сотрудников одного из супермаркетов. Установить подозреваемого помогли записи камер видеонаблюдения, размещенные в зале торгового помещения.

Полицейские задержали мужчину. По версии следствия, 26-летний ялуторовчанин вечером зашел в магазин в центре города и украл робот-пылесос. Рецидивист воспользовался тем, что рядом со стеллажом, на котором находился товар, не было сотрудников магазина и других покупателей.

– С чужим имуществом в руках он покинул торговое помещение. Через два дня подозреваемый вновь посетил магазин с той же целью. Предметом преступного посягательства стал еще один робот-пылесос. Похищенное он впоследствии продал в областном центре, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.