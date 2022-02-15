Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 февраля 2022 года: заболели еще 1 703 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 февраля 2022 года увеличилось на 1 703. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 февраля 2022 года увеличилось на 1 703. Всего с начала пандемии ковид подхватили 138 342 человека.

За последние сутки в России выявлен 166 631 новый случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 21 833, это на 108,9% больше по сравнению с 14 февраля. Зафиксировано 704 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 137 881 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 480 596 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 341 635 летальных исходов, выздоровели 11 470 925 человек.