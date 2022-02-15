В Тюмени 20-летняя девушка вышла замуж за мигранта ради денег. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени Калининский районный суд удовлетворил иск прокурора и признал недействительным брак между гражданином Таджикистана и местной жительницей. Они связали себя узами брака по корыстным причинам.

18-летний мигрант и 20-летняя тюменка поженились в мае 2016 года. Молодой человек таким образом решил сделать себе разрешение на временное проживание. А его «супруга» получила деньги.

– Совместно они не проживали, общего быта не вели. Брак по решению суда признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью, – пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

В итоге суд признал брак недействительным со дня его заключения. Актовую запись о заключении брака аннулировали. Решение суда в законную силу не вступило.