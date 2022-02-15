В Тюмени вырос спрос на занятия фигурным катанием. Фото - ТООО «Федерация фигурного катания на коньках».

В Тюменской области вырос спрос на занятия фигурным катанием. Сегодня этим видом спорта занимаются 722 спортсмена региона. Секции работают в Тюмени, Тобольске и Тюменском районе.

– Как в любом спорте, многое зависит от трудолюбия и упорства спортсмена. В нашей области шесть мастеров спорта по фигурному катанию, – сообщила заместитель председателя Федерации фигурного катания на коньках Тюменской области Ирина Козина.

Напомним, что сегодня, 15 февраля, в 15.00 по местному времени россияне болеют за фигуристок: в короткой одиночной программе выступят Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева.