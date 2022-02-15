В Тюмени задержали самого злостного нарушителя ПДД накануне его 22 дня рождения. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени задержали самого злостного нарушителя ПДД накануне его 22-го дня рождения. В 2021 году молодой человек нарушил правила дорожного движения 111 раз.

– Его «БМВ» остановили на улице Осипенко. Штрафы он не платил. Водительское удостоверение автомобилист получил в 2019 году. В минувшем году 11 раз проехал перекрестки на красный сигнал светофора, 18 раз заехал за стоп-линию у светофора, 80 раз превысил скорость, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

На место задержания подъехали судебные приставы. Должник тут же уплатил штрафы в сумме 112 400 рублей. Кроме того, ему были выписаны материалы на уплату 5 500 рублей за два последних нарушения – проезд на красный сигнал и проезд по полосе для маршрутного транспорта.

Водитель внесен в базу злостных нарушителей. Теперь его передвижение по Тюмени и уплату штрафов автоинспекторы будут держать под особым контролем.