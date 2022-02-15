Владимир Якушев обсудил актуальные проблемы в сфере экологии в УрФО. Фото - uralfo.gov.ru.

Полпред Владимир Якушев обсудил актуальные проблемы в сфере экологии. Беседа состоялась с руководителем Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Романом Тужиковым.

– Основной акцент в мероприятиях по снижению выбросов мы делаем на модернизацию промышленных предприятий и контролируем выполнение взятых ими обязательств в рамках национального проекта «Экология». Мы видим, что ситуация в уральских городах постепенно меняется в лучшую сторону, но мы еще находимся в самом начале пути: многое ещё предстоит сделать, – заявил Владимир Якушев.

Отметим, что Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух». Его целью является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ. По словам руководителя управления, на сегодняшний день при сохранении темпов работ есть все возможности достичь этого показателя за два года.