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Общество16 февраля 2022 4:38

Тюменцы могут сообщить о нарушениях в сфере оплаты труда в прокуратуру

Горячая линия работает ежедневно с понедельника по четверг
Сергей Швецов
Тюменцы могут сообщить о нарушениях в сфере оплаты труда в прокуратуру.

Тюменцы могут сообщить о нарушениях в сфере оплаты труда в прокуратуру.

Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуре Тюменской области продолжает работать телефон горячей линии для приема сообщений о нарушениях в сфере оплаты труда. Местные жители могут звонить по телефону 8 (3452) 27-04-53 с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00.

– В условиях складывающейся экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса, защита трудовых прав граждан является приоритетным направлением деятельности прокуратуры области, – отметили в ведомстве.

Сотрудники заверили, что вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.