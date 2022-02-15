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Общество15 февраля 2022 6:19

Тюменцев научат защищать свои финансы от мошенников

Для горожан разберут наиболее популярные схемы мошенничества
Вадим Бегун
Вадим Бегун
Тюменцев научат защищать свои финансы от мошенников.

Тюменцев научат защищать свои финансы от мошенников.

Фото: Ольга Крыльцова

Редакция газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» проведет круглый стол на тему «Защити свои финансы: как не попасть на удочку мошенников». Горожанам расскажут о популярных схемах мошенничества и способах борьбы с ними, а также объяснят, почему важно повышать финансовую грамотность.

В мероприятии примут участие:

Александра Пожарская, эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков»;

Олег Седов, директор по развитию «Ростелеком-Солар» направления «Кибербезопасность для населения»;

Сергей Попов, управляющий Отделением по Тюменской области Уральского главного управления Банка России;

Сотрудники отдела по борьбе с мошенничествами УУР УМВД России по Тюменской области.

Жители Тюмени узнают статистику по киберпреступлениям, совершенным в отношении жителей Тюменской области в 2021 году. Их научат защищаться от мошенников путем разбора наиболее популярных схем мошенничества. Также специалисты расскажут о полезных сервисах в этой сфере.

Отметим, что в 2021 году от кибермошенников пострадали 4 606 тюменцев. Наиболее частыми преступлениями стали телефонные и интернет-мошенничества. В общей сложности преступники похитили у жителей региона 425 млн рублей. По словам специалистов областного управления УМВД России, чаще других встречаются несанкционированное снятие денег и звонок от лжесотрудника банка.

Круглый стол состоится завтра, 16 февраля, в 11.00.