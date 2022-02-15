Тюменцев научат защищать свои финансы от мошенников. Фото: Ольга Крыльцова

Редакция газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» проведет круглый стол на тему «Защити свои финансы: как не попасть на удочку мошенников». Горожанам расскажут о популярных схемах мошенничества и способах борьбы с ними, а также объяснят, почему важно повышать финансовую грамотность.

В мероприятии примут участие:

Александра Пожарская, эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков»;

Олег Седов, директор по развитию «Ростелеком-Солар» направления «Кибербезопасность для населения»;

Сергей Попов, управляющий Отделением по Тюменской области Уральского главного управления Банка России;

Сотрудники отдела по борьбе с мошенничествами УУР УМВД России по Тюменской области.

Жители Тюмени узнают статистику по киберпреступлениям, совершенным в отношении жителей Тюменской области в 2021 году. Их научат защищаться от мошенников путем разбора наиболее популярных схем мошенничества. Также специалисты расскажут о полезных сервисах в этой сфере.

Отметим, что в 2021 году от кибермошенников пострадали 4 606 тюменцев. Наиболее частыми преступлениями стали телефонные и интернет-мошенничества. В общей сложности преступники похитили у жителей региона 425 млн рублей. По словам специалистов областного управления УМВД России, чаще других встречаются несанкционированное снятие денег и звонок от лжесотрудника банка.

Круглый стол состоится завтра, 16 февраля, в 11.00.