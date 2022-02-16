Погода на 16 февраля 2022 года в Тюмени: пришло потепление

В Тюмень пришло потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 февраля, весь день в Тюмени будет облачным. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 16 – 17 градусов, днем ожидается минус 7 – 6. Вечером столбики термометров покажут 9 – 7 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

16 февраля почетается память праведных Симеона-Богоприимца, Анны-пророчицы и Власия Кесарийского. С этого дня в старину начинались починки – подготовка орудия для весеннего сева.

По этому поводу люди говорили: «В починки дед встает чуть свет – чинит сбрую летнюю да бороду столетнюю». На Власия часто бывают большие лужи. Но тёплая погода в этот день случается редко, ведь 16 февраля известно власиевскими морозами.