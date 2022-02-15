В УрФО за 2021 год ввели более семи млн квадратов жилья. Фото: Вадим Бегун

В УрФО за 2021 год ввели 7,67 млн квадратов жилья. План по строительству перевыполнен.

– Темпы строительства снижать нельзя. План на 2022 год предполагает ввод 7,1 миллиона квадратных метров. Есть все возможности показать более высокий результат, – отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

На совещании с главными федеральными инспекторами регионов обсудили и социально-экономическую ситуацию в УрФО. Стало известно, что индекс промышленного производства по отношению к 2020 году вырос на 6,8 процента, что выше среднероссийского уровня.

Существенное увеличение также показала Тюменская область по производству пластмасс в первичных формах (+23,1 процента) и регионы УрФО по производству лекарственных препаратов (+12,3 процента).

В январе – декабре 2021 года в УрФО отгружено товаров на 21,4 трлн рублей, это 14,5 процента от показателя по России в целом (январь – декабрь 2020 года – 15,3 трлн рублей, 14 процентов от общероссийского объёма).