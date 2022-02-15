В Тюмени женщина ногой сломала височную кость мужу при родственниках. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 3 по Тюмени поступило сообщение от жителей дома на улице Чекистов о том, что из одной квартиры многоквартирного дома слышны крики и звуки семейного скандала. Участковый прибыл на место и опросил участников происшествия.

58-летняя женщина пояснила, что вместе с мужем распивала спиртные напитки, когда к ним в гости приехали родственники. Она потребовала от мужа перестать распивать алкоголь, но тот ответил отказом.

– Между супругами началась ссора, в ходе которой мужчина упал, а подозреваемая нанесла ему несколько ударов ногой, одетой в домашний тапок. Врачи диагностировали у пострадавшего 1976 года рождения перелом височной кости, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемой следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 8 лет. Ранее не судимая подозреваемая в содеянном раскаялась. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.