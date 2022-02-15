Мошенники из «банка» обманули тюменку и списали с ее карты деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В межмуниципальный отдел полиции Голышманово с заявлением о хищении денег обратилась 46-летняя местная жительница. Накануне ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что от ее имени поступила заявка на оформление кредита. Женщина пояснила, что никаких заявок в банке не оформляла.

Через некоторое время потерпевшей снова поступил звонок. Звонившая представилась сотрудником из другого банка и сообщила, что кто-то пытается снять деньги с банковской карты потерпевшей.

– Для приостановления операции по списанию денежных средств ей придет на телефон СМС-сообщение с кодом, который необходимо сообщить. После того как заявительница продиктовала код, с ее карты было списано более девяти тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Устанавливаются лица, причастные к данному противоправному деянию.