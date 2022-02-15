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Общество15 февраля 2022 3:00

Погода на 15 февраля 2022 года в Тюмени: в праздник Сретения Господня будет без осадков

Переменная облачность
Сергей Швецов
В Тюмени в праздник Сретения Господня будет без осадков.

В Тюмени в праздник Сретения Господня будет без осадков.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 февраля, пасмурная погода будет держаться в Тюмени не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 20 градусов, днем ожидается минус 11-12. Вечером столбики термометров покажут 14-15 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный, северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

15 февраля отмечается праздник Сретения Господня. Какая погода на Сретенье, такой и весна будет. Если на Сретенье дорогу переметает, весна будет поздней и холодной. Если тепло на Сретенье, весна будет ранней и теплой. «Если в этот день снежок, весной будет дожжок», то есть весна будет затяжной и дождливой. Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды, весна будет теплой и ранней.