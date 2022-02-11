Тюменцев, не сдавших ПЦР-тесты по прилету из заграницы, оштрафовали на 2,7 млн рублей

Тюменев, не сдавших ПЦР-тесты по прилету из заграницы, оштрафовали на 2,7 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцев, не сдавших ПЦР-тесты после прилета из заграницы, оштрафовали на 2,7 млн рублей. Но большинство прибывающих жителей региона все же разместили сведения о результатах теста.

– По приезду в Россию все граждане РФ должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней с момента въезда. Тест делать не нужно при наличии вакцинации от коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном заболевании в последние 6 месяцев, – напомнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Загрузить результаты ПЦР-тестов, данные о вакцинации или перенесенном заболевании необходимо на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия.

В ведомстве отметили, что часто вакцинированные или переболевшие жители нашего региона забывают передавать сведения о вакцинации и перенесенном заболевании на госуслуги, что является нарушением. Все прибывающие в Россию граждане РФ должны заполнить форму на портале госуслуг в течение четырех дней.