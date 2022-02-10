В Тюменской области для реализации масштабных инвестпроектов бизнесменам выдают земельные участки

Предприятие по производству квадроциклов - яркий пример реализованного инвестпроекта Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Механизм поддержки инвестиционных проектов, который включает предоставление бизнесменам земельных участков в аренду без проведения торгов, успешно действует в Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, инвестпроекты должны соответствовать критериям масштабного инвестиционного проекта.

Чтобы получить участок, инвестпроект должен отвечать двум параметрам:

- количество новых рабочих мест;

- объём инвестиций.

При этом параметры зависят от численности населения в муниципальном образовании. Если, например, в Тюмени они составляют 30 миллионов рублей и 30 новых рабочих мест, то в других городах и районах параметры ниже. Помощь в предоставлении земельных участков предоставляют сотрудники администраций, а специалисты Инвестиционного агентства Тюменской области помогают в прохождении процедуры.

Один из таких земельных участков получила тюменская компания «Беркут». Сотрудники предприятия построили производственные помещения в Тюменском районе и стали выпускать вездеходы одноименной компании и квадроциклы «Росомаха». Оба продукта очень востребованы как в России, так и за рубежом. Учитывая их популярность, в Тюменской области решили построить вторую очередь завода. В связи с этим Экспертный совет предоставит для неё ещё один земельный участок, где построят дополнительные производственные мощности. После реализации инвестпроекта количество выпускаемой продукции значительно увеличится.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подробные условия по предоставлению земельных участков в аренду для масштабных инвестпроектов можно посмотреть в презентации.