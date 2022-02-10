Где в Тюмени можно отдохнуть в зимнем лесу? Фото: Вадим Бегун

Где в Тюмени можно отдохнуть в зимнем лесу? Об этом рассказали в МКУ «ЛесПаркХоз».

Всего в лесах города мест, где можно устроить барбекю, 14. Расположены они в районах Верхнего Бора, Метелёва, Плехановского бора, ТЭЦ-2, Ялуторовского и Тобольского трактов. С точками их расположения можно ознакомиться здесь.

– Лес зимой и правда особенный. Он бережно укутан белым снегом. Здесь так легко дышится! Вокруг завораживающая тишина, лишь слышен хруст снега под ногами да видна галерея из живых 3D-картин, написанных самым талантливым художником – природой… Эти эмоции можно передать в строках, но всё-таки лучше почувствовать их лично, – отметили в «ЛесПаркХозе».

Также там пояснили, как понять, где можно отдохнуть с шашлыками. Для этого нужно приближать карту до тех пор, пока на ней не появятся значки, изображающие два дерева – зелёное и жёлтое. Такими иконками отмечены все зелёные зоны.

Следует кликнуть на любую иконку в интересующем районе. Там есть описание. Если оно начинается со слов «Зона отдыха», значит, вы обратились по адресу и здесь можно пожарить мясо и отдохнуть весёлой компанией.