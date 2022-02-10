Уроженец Татарстана забрал у тюменских пенсионеров сотни тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В конце 2021 года в отделы полиции Тюмени поступило несколько заявлений от пенсионеров. Граждане сообщали о похищении их сбережений мошенническим путем.

– Каждый из них описывал схожую схему: на телефон поступал звонок от неизвестного, который представлялся сотрудником органов внутренних дел. Он заявлял, что их близкие родственники попали в ДТП и в отношении них может быть возбуждено уголовное дело, а чтобы избежать наказания, необходимо заплатить, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, суммы варьировались от 50 до 290 тысяч рублей. Доверчивые граждане отдавали свои деньги и только спустя некоторое время узнавали, что с их родными всё в порядке.

Стражи порядка задержали уроженца Республики Татарстан. Он рассказал, что в одном из мессенджеров ему предложили работу. От него требовалось приезжать к пенсионерам домой и забирать деньги.

Стало известно, что за свои услуги злоумышленник получал оплату в размере 10 процентов от полученной суммы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.