Погода на 11 февраля 2022 года в Тюмени: вечером будет идти мелкий снег

В Тюмени вечером будет идти мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 февраля, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Вечером будет идти мелкий снег.

Температура воздуха ночью минус 15 – 18 градусов, днем ожидается минус 15 – 14. Вечером столбики термометров покажут 14 – 13 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

11 февраля отмечается перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. В прежние времена в этот день наши предки слушали лес: если он шумел, ожидали оттепели.

Считается, что с 3 по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. Погода в этот день часто бывала переменчивой, поэтому о ней говорили: «И теплом приласкает, и морозом отдубасит».