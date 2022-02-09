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Здоровье9 февраля 2022 10:03

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 февраля 2022 года: умерли еще 4 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 9 февраля 2022 года
Сергей Швецов
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Число умерших от коронавируса в Тюменской области 9 февраля 2022 года увеличилось на 4.

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 9 февраля 2022 года увеличилось на 4.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 9 февраля 2022 года увеличилось на 4. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 783 человека.

За последние сутки в России выявлено 183 103 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 20 178, это на 0,03% меньше по сравнению с 8 февраля. Зафиксировано 669 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 97 163 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 330 769 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 337 390 летальных исходов, выздоровели 10 803 305 человек.