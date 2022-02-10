Погода на 10 февраля 2022 года в Тюмени: днем незначительное похолодание

В Тюмени днем незначительное похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 февраля, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 10-11 градусов, днем ожидается минус 9. Вечером столбики термометров покажут 11-12 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Ефрема Сирина. В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Люди боялись ветра 10 февраля, поскольку он предвещал сырое, холодное лето. Поэтому и говорили: «Не к добру летнему Ефремов ветер». Еще до нас дошли наблюдения за снегом: если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то и на земле не растает.