В Тюмени очевидцы не дали перевести бабушке крупную сумму денег мошенникам.

В дежурную часть отдела полиции № 5 по Тюмени поступил звонок от двух молодых людей, которые сообщили, что на улице бабушка, разговаривая по телефону, пытается перевести с помощью банкомата крупную сумму денег. Оперативно прибыв на место вызова, сотрудники правопорядка успели предотвратить перевод денег на счета злоумышленников.

72-летняя пенсионерка рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась следователем и сообщила, что ее внучка является виновницей аварии, в которой пострадала девушка. Для того чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить 200 тысяч рублей. Собрав все свои сбережения, тюменка отправилась к ближайшему терминалу.

– Она попросила двух молодых людей помочь ей с переводом. Злоумышленница услышала, что рядом с жертвой присутствуют посторонние, и потребовала от нее незамедлительно отправиться к другому банкомату, при этом ни с кем не разговаривая, но в этот момент ее остановили стражи порядка, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время полицейские разыскивают мошенников. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Попытка кражи».