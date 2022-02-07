Школьница, катавшая подругу на машине отца, врезалась в столб на тюменской трассе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Накануне, 6 февраля, около десяти часов вечера на трассе Екатеринбург – Тюмень 17-летняя жительница села Успенка попала в ДТП. Она без спроса взяла машину отца, пока тот спал, и решила покатать свою подругу.

– Она заехала за приятельницей в деревню Малиновка. На трассе несовершеннолетняя не справилась с управлением и в районе 295-го километра въехала в опору освещения, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В результате столкновения различные травмы получила 16-летняя пассажирка. Сама же водитель не пострадала.

Выяснилось, что отец школьницы и раньше доверял ей управлять своим автомобилем. В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются. Специалисты ведомства направили соответствующую информацию в подразделение по делам несовершеннолетних, передает «МегаТюмень».