Погода на 8 февраля 2022 года в Тюмени: днем немного потеплеет

В Тюмени днем немного потеплеет. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 8 февраля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 16-15 градусов, днем ожидается минус 8. Вечером столбики термометров покажут 9-8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть восточный, юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

8 февраля почитается память преподобного Ксенофонта и супруги его Марии. В прежние времена предсказывать погоду нашим предкам помогали мыши: если на Ксенофонта они вылазят из-под снега, следует ждать оттепели. В старину в этот день опасались метели, поскольку она указывала на плохой урожай в будущем году: «Метель на дома – будут плохи корма».