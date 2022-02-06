Ишимский военкомат признали лучшим в регионе

Фото yandex.ru

Военный комиссариат Ишима, Ишимского и Абатского районов по итогам работы 2021 года стал лучшим в Тюменской области. Еще четыре года назад комиссариат занимал последнее место в рейтинге. Эксперты оценивали организацию воинского учета, призыва, отбора контрактников, отбора в военные вузы, работы с ветеранами боевых действий, воспитания молодежи, мобилизационной работы.

– К таким результатам учреждение шло четыре года: начинали с последнего места (в 2017 году были 13-ми), затем седьмое, третье, второе. И в 2021 году наконец удалось возглавить рейтинг, – сообщили в администрации Ишима.

Последняя отправка призывников на службу в Ишиме состоялась 25 декабря. 18 января стартовала постановка на первоначальный воинский учет, а с 1 апреля уже начнется кампания весеннего призыва 2022 года, пишет «Тюменская область сегодня».