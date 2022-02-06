Пьяный пассажир такси устроил стрельбу в центре Тюмени

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Инцидент произошел накануне 5 февраля на перекрестке улиц Профсоюзной и 50 лет Октября. Между водителем такси и пассажиром возник конфликт, в результате которого было повреждено стекло автомобиля.

– Нетрезвый пассажир, находясь в салоне, выстрелил из пневматического пистолета и повредил стекло. На место происшествия прибыл наряд полиции. Мужчина 1965 года рождения был задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УМВД по Тюменской области.

Причины ЧП выясняются. Водитель такси не пострадал. Следователи оценивают правовую оценку произошедшего,по результатам которой будет решатться вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.